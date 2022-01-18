Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:24Заразились
на 17.01В России 10 834 260+30 726В мире 328 076 885+1 924 057

Фондовые индексы Европы уверенно выросли в понедельник

Фондовые индексы Европы уверенно выросли в понедельник
Фото: Jim Dyson/Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник.

В центре внимания инвесторов были свежие статистические данные из Китая и новости компаний.

Экономика КНР в последнем квартале 2021 года выросла на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что стало самым слабым повышением со второго квартала 2020 года, показали данные Государственного статистического управления КНР. Темпы роста ВВП замедлились с 4,9% в предшествующем квартале, тем не менее превзошли прогнозы экспертов, ожидавших роста на 3,6%, отмечает Trading Economics.

В 2021 году в целом китайский ВВП увеличился на 8,1%, что превысило целевой показатель властей страны на уровне "выше 6%". В 2020 году, согласно пересмотренным данным, экономика страны выросла на 2,2%, а не на 2,3%, как сообщалось ранее.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 0,7% и составил 484,51 пункта.

Французский индекс САС 40 прибавил 0,82%, германский DAX - 0,32%, британский FTSE 100 - 0,91%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB выросли на 0,36% и 0,52% соответственно.

Котировки акций Credit Suisse Group AG снизились на 2,3% на новости о том, что председатель совета директоров банка Антонио Орта-Осорио покидает свой пост после нарушения ковидных ограничений.

Один из мировых лидеров в производстве продуктов питания и товаров для дома Unilever Plc выдвинул третье по счету предложение о покупке совместного предприятия GlaxoSmithKline (GSK) PLC и Pfizer Inc. по производству потребительских товаров для здоровья за 50 млрд фунтов стерлингов ($68,4 млрд). Бумаги Unilever подешевели на 7%, GSK - подорожали на 4,1%.

Испанский банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA вернет своим акционерам более 7 млрд евро по итогам 2021 и 2022 годов. В частности, банк планирует завершить программу обратного выкупа акций на сумму 3,5 млрд евро, начатую в прошлом году, и выплатить дивиденды за два года. Цена акций Banco Bilbao выросла на 0,3%.

Стоимость британской фармацевтической Clinigen Group PLC упала на 0,8% после того, как стало известно, что фонд Triton Funds покупает компанию за 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,78 млрд).

Акции авиакомпании Air France-KLM прибавляют в цене 0,6%. Авиаперевозчик попросил власти ЕС сделать более гибкими правила по использованию слотов (промежуток времени, который аэропорт выделяет воздушному судну для осуществления взлета или посадки - ИФ) в аэропортах региона на фоне ограничений, введенных на перелеты из-за COVID-19.

Бумаги Fraport AG подешевели на 0,5%. Аэропорт Франкфурта-на-Майне (ФРГ), оператором которого является Fraport, в 2021 году обслужил 24,8 млн пассажиров, что на 32,2% выше показателя предыдущего года, когда пассажиропоток рухнул на 73% и достиг минимума с 1984 года. Между тем пассажиропоток остается на 64,8% ниже допандемийного 2019 года, сообщается в пресс-релизе Fraport.

Европа

Новости

Директор ЦРУ посетил Украину на прошлой неделе

Авиакомпании США предупредили о возможном кризисе из-за размещения сетей 5G у аэропортов

Авиакомпании США предупредили о возможном кризисе из-за размещения сетей 5G у аэропортов

Арабская коалиция начала круглосуточную операцию против йеменских хуситов

Суд в Киеве огласит решение по избранию меры пресечения Порошенко 19 января

Суд в Киеве огласит решение по избранию меры пресечения Порошенко 19 января

КНДР провела очередные испытания баллистических ракет

Кандидату в президенты Франции Земмуру назначили штраф за расистские высказывания

Кандидату в президенты Франции Земмуру назначили штраф за расистские высказывания

В Вашингтоне опровергли данные об отказе США и ЕС отключать Россию от SWIFT

Handelsblatt сообщила, что ЕС и США отказались от идеи отключить РФ от SWIFT

Десятка самых богатых людей мира стала в два раза богаче за время пандемии

Десятка самых богатых людей мира стала в два раза богаче за время пандемии

Выдвинута новая версия о доносчике в деле Анны Франк

Выдвинута новая версия о доносчике в деле Анны Франк
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });