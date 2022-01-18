Фондовые индексы Европы уверенно выросли в понедельник

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник.

В центре внимания инвесторов были свежие статистические данные из Китая и новости компаний.

Экономика КНР в последнем квартале 2021 года выросла на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что стало самым слабым повышением со второго квартала 2020 года, показали данные Государственного статистического управления КНР. Темпы роста ВВП замедлились с 4,9% в предшествующем квартале, тем не менее превзошли прогнозы экспертов, ожидавших роста на 3,6%, отмечает Trading Economics.

В 2021 году в целом китайский ВВП увеличился на 8,1%, что превысило целевой показатель властей страны на уровне "выше 6%". В 2020 году, согласно пересмотренным данным, экономика страны выросла на 2,2%, а не на 2,3%, как сообщалось ранее.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 0,7% и составил 484,51 пункта.

Французский индекс САС 40 прибавил 0,82%, германский DAX - 0,32%, британский FTSE 100 - 0,91%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB выросли на 0,36% и 0,52% соответственно.

Котировки акций Credit Suisse Group AG снизились на 2,3% на новости о том, что председатель совета директоров банка Антонио Орта-Осорио покидает свой пост после нарушения ковидных ограничений.

Один из мировых лидеров в производстве продуктов питания и товаров для дома Unilever Plc выдвинул третье по счету предложение о покупке совместного предприятия GlaxoSmithKline (GSK) PLC и Pfizer Inc. по производству потребительских товаров для здоровья за 50 млрд фунтов стерлингов ($68,4 млрд). Бумаги Unilever подешевели на 7%, GSK - подорожали на 4,1%.

Испанский банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA вернет своим акционерам более 7 млрд евро по итогам 2021 и 2022 годов. В частности, банк планирует завершить программу обратного выкупа акций на сумму 3,5 млрд евро, начатую в прошлом году, и выплатить дивиденды за два года. Цена акций Banco Bilbao выросла на 0,3%.

Стоимость британской фармацевтической Clinigen Group PLC упала на 0,8% после того, как стало известно, что фонд Triton Funds покупает компанию за 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,78 млрд).

Акции авиакомпании Air France-KLM прибавляют в цене 0,6%. Авиаперевозчик попросил власти ЕС сделать более гибкими правила по использованию слотов (промежуток времени, который аэропорт выделяет воздушному судну для осуществления взлета или посадки - ИФ) в аэропортах региона на фоне ограничений, введенных на перелеты из-за COVID-19.

Бумаги Fraport AG подешевели на 0,5%. Аэропорт Франкфурта-на-Майне (ФРГ), оператором которого является Fraport, в 2021 году обслужил 24,8 млн пассажиров, что на 32,2% выше показателя предыдущего года, когда пассажиропоток рухнул на 73% и достиг минимума с 1984 года. Между тем пассажиропоток остается на 64,8% ниже допандемийного 2019 года, сообщается в пресс-релизе Fraport.