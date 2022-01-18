ЕСПЧ вынес решение по иску Никола Пашиняна в связи с событиями марта 2008 года

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека вынес решение по делу действующего премьер-министра, в прошлом оппозиционного политика Никола Пашиняна, признав нарушение его прав на свободу собраний и выражения мнения.



Иски против Армении были представлены в ЕСПЧ представителями Пашиняна в 2010 и 2011 годах, и касались поствыборных событий в Ереване в марте 2008 года.

Действующий премьер-министр Армении требования о материальной компенсации не предъявлял.



В 2008 году, когда президент Армении Роберт Кочарян покидал президентский пост, он готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года главой правительства Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

После смены власти в Армении по делу мартовских событий обвинение по статье 300.1 УК "свержение конституционного строя" было предъявлено Кочаряну, бывшему министру обороны Сейрану Оганяну, бывшему начальнику главного штаба, экс-генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, бывшему руководителю аппарата президента, бывшему вице-премьеру Армену Геворкяну.

6 апреля 2021 года суд первой инстанции в Ереване прекратил уголовное преследование по статье "свержение конституционного строя" против Кочаряна на основе отсутствия состава преступления и в связи с решением Конституционного суда Армении о признании не соответствующей двум статьям Конституции статьи 300.1 Уголовного кодекса Армении.