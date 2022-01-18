Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - По предварительным данным, шестеро туристов из России пострадали в столкновении автобусов в Доминиканской Республике, сообщает портал Tourinews. В пресс-службе туроператора Anex Tour подтвердили, что там пострадали шестеро россиян. Четверых пока оставили в больнице под наблюдением.

Авария произошла около 5 часов утра в понедельник на дороге Баваро Макао-Мичес, примерно в двух километрах от Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana. Там столкнулись четыре пассажирских автобуса, пишет Dominican Today.

Как сообщило региональное управление наземного транспорта Digesett, пострадали 15 человек, в том числе ребенок, погиб водитель одного из автобусов.

ДТП случилось на неосвещенном участке дороги, где только по одной полосе в каждую сторону, довольно оживленное движение и водителям мешают свисающие с обочины ветки, цитирует представителя департамента Sin Cortapisa. Туристы, предположительно, ехали на экскурсию в Саману, в других автобусах были местные жители.

"После ДТП с направлявшимся на экскурсию автобусом четверо госпитализированы в обычные палаты для наблюдения. Состояние у всех стабильное. Двое получили амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждаются. Все туристы застрахованы", - рассказали "Интерфаксу" в Anex Tour.

Там уточнили, что в Доминикану россияне прилетели по путевкам туроператора, но на месте уже могли заказывать экскурсии у местных "уличных турагентств".

Anex Tour находится на связи с пострадавшими. Их вылеты в Россию намечены на 19 и 20 января.