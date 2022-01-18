"Молдовагаз" выплатил "Газпрому" лишь треть аванса за январь

В компании считают, что не успеют заплатить полную сумму до 20 января

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Компания "Молдовагаз" заплатила "Газпрому" одну треть авансового платежа за январь, сообщил журналистам во вторник председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Согласно договору, мы должны оплачивать "Газпрому" аванс за текущий месяц до 20-го числа. Это значит, что до 20 января мы должны заплатить 63 млн долларов. Мы заплатили 23 млн долларов. К четвергу мы заплатим еще 15 млн долларов. Полагаю, что останемся должны еще около 25 млн долларов. Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие несколько ней, но судя по ситуации, которая сложилась на данный момент, я думаю, что мы не сможем заплатить в полном объеме до 20 января", - сказал Чебан.

Он отметил, что эта ситуация обсуждается на правительственном уровне, накануне детально обсуждалась на заседании Наблюдательного совета "Молдовагаз" с участием представителей "Газпрома".

"Мы пытались взять кредит в банках. Но все банки отказались предоставить кредиты из-за других долгов. Мы попросили "Газпром" отложить выплату 25 миллионов долларов, которые будут уменьшены к концу месяца, потому что мы будем платить каждый день. Мы заплатим, но немного позже. Тем более, что потребители нам не платят авансом, а мы ждем корректировки тарифов на газ", - сказал Чебан.

Он подчеркнул, что и правительство, и "Молдовагаз" делают все для решения проблемы. "Мы внесли свои предложения, чтобы быстро и без последствий выйти из сложившегося кризиса. Например, чтобы ТЭЦ - основные потребители газа - брали кредиты у международных финансовых организаций для оплаты текущего потребления газа перед "Молдовагаз". Также правительство обещало предоставить нам отсрочку по выплате НДС", - отметил Чебан.

Как сообщалось, "Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября. Согласно договору, "Молдовагаз" обязана до 20-го числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

Во второй половине ноября "Газпром" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя. Задолженность почти в 75 млн долларов образовалась в результате кассового разрыва "Молдовагаз".

После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. Однако теперь и этого оказалось недостаточно из-за роста цен по формуле, обговоренной в контракте. В ноябре 2021 года она составляла $450 за 1000 куб. метров, в декабре $550, а в $647 за 1000 куб. метров. Глава "Молдовагаза" заявил на прошлой неделе, что если цена сохранится на таком уровне и в феврале, то предприятие обратится в Национальное агентство по регулированию в энергетике с запросом о повышении тарифа на газ для конечных потребителей еще на 30-35%.

Во вторник премьер-министр Молдавии заявила, что рассматривается вопрос о повышении тарифа на газ для потребителей, но в этом случае правительство выступит с новым пакетом мер для поддержки социально уязвимых слоев населения.