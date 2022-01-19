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Президент Ирана призвал Россию вместе противостоять действиям США

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Ирана Ибрахим Раиси считает, что Тегеран и Москва могут взаимодействовать в противостоянии односторонним действиям США на международной арене.

"Мы можем создать синергию в нашем взаимодействии. Мы больше 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или угроз", - заявил Раиси на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Он отметил, что Иран прикладывает усилия к снятию с него санкций и выразил надежду на то, что в итоге это будет осуществлено.

"У нас в Исламской республике Иран нет никаких ограничений для развития и расширения отношений с дружественной нам страной Россией. Эти отношения будут стратегическими. Они не будут кратковременными или позиционными. Они будут постоянными и стратегическими", - сказал Раиси.

Он выразил надежду на то, что отношения Ирана и России будут "устойчивыми и всесторонними".

"Мы можем развивать наши отношения в сфере экономики, торговли, политики, культуры и все те направления в двустороннем формате, которые выгодны нашим странам и народам", - сказал президент Ирана.

Иран Россия Ибрахим Раиси Владимир Путин

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