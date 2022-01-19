Главы МИД Германии, Франции и США в четверг встретятся в Берлине

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Германии Анналена Бербок в четверг в Берлине принимает своих коллег из Франции, США и Великобритании, сообщает пресс-служба немецкого министерства.

"Глава МИД Анналена Бербок завтра в первой половине дня встретится в МИД для переговоров с коллегами из Франции, Жан-Ивом ле Дрианом, и США, Энтони Блинкеном, а также заместителем министра иностранных дел Соединенного Королевства Джеймсом Клеверли", - сообщает ведомство.

После встречи запланированы двусторонние переговоры Бербок и Блинкена, а затем пройдет пресс-конференция.

Помимо этого, Блинкен встретится с канцлером Олафом Шольцем - как сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства печати и информации правительства Германии, встреча пройдет во второй половине дня в ведомстве федерального канцлера. Он не уточнил, какие темы будут обсуждаться, отметив, что это "лежит на поверхности".

Ранее на пресс-конференции в среду представитель правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что стороны планируют обсуждать преимущественно ситуацию на границе России и Украины.