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Ученые выяснили, что устойчивые к антибиотикам бактерии убивают 1,2 млн человек в год

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Микроорганизмы, устойчивые к антибиотикам, стали причиной более 1,2 млн случаев летального исхода за год, говорится в результатах исследования, опубликованных в медицинском журнале Lancet.

"Автор исследования Кристофер Мюррей (американский врач и исследователь в области здравоохранения - ИФ) вместе с коллегами оценил, что в среднем 1,27 млн смертей в 2019 году непосредственно связаны с устойчивостью (микроорганизмов - ИФ)", - говорится в релизе, опубликованном на сайте журнала.

В сообщении отмечается, что этот показатель занимает третье место после смертности вследствие заражения коронавирусом COVID-19 и туберкулеза.

Такие результаты эксперты получили по итогам исследования смертей, вызванных заражением 23 видами бактерий в 204 странах и территориях в 2019 году.

Associated Press отмечает, что даже показатель в 1,2 млн смертей не является реальной оценкой таких летальных исходов.

По данным агентства, представители ВОЗ заявили, что новое исследование "четко демонстрирует экзистенциальную угрозу", которую представляют устойчивые к лекарствам микроорганизмы.

Как сообщает агентство, устойчивость к противомикробным препаратам возникает, когда микроорганизмы, такие как бактерии и грибки, получают возможность бороться с лекарствами, разработанными для борьбы с ними.

В Центрах по контролю за заболеваниями США в 2019 году подсчитали, что ежегодно от устойчивых к антибиотикам инфекций умирают более 35 тыс. американцев, что составляет около 1% людей, у которых были выявлены такие инфекции.

ВОЗ

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