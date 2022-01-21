Президент Казахстана поручил изъять неиспользуемые месторождения и отдать новым инвесторам

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил изъять неиспользуемые месторождения и передать их тем, кто готов их разрабатывать.

"Необходимо максимально эффективно использовать наши природные богатства. Правительству следует провести ревизию всех месторождений, определить неиспользуемые месторождения для дальнейшей разработки с привлечением зарубежных и местных инвесторов", - сказал Токаев в пятницу на встрече с представителями крупного бизнеса.

Он отметил, что "если месторождение взято, что называется впрок, следует изъять его и передать тому, кто готов вкладывать деньги".