Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:40Заразились
на 22.01В России 11 044 986+57 212В мире 346 464 304+3 939 384

Суд арестовал кубанского блогера, подозреваемого в убийстве и разбое

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Краснодара арестовал до 20 февраля жителя Темрюкского района Кубани Алексея Щетинина, который обвиняется в убийстве, серии разбойных нападений и ранении двух полицейских, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Мужчина обвиняется по ч.2 ст.105 (убийство), ч.4 ст.162 (разбой), ч.2 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.

"Установлено, что в 2020 году обвиняемый проник в дом пожилого мужчины в станице Ахтанизовской Темрюкского района и убил его, выстрелив не менее пяти раз. Он похитил имущество, принадлежащее убитому, и скрылся. В апреле 2021 года фигурант, находясь в Анапе, выстрелил и ранил полицейских, которые пытались его задержать. Также мужчина подозревается в совершении краж и незаконном хранении оружия", - уточнили в ведомстве.

Щетинин ранее активно снимался для роликов жены и тещи, которые они публиковали в своих соцсетях. Стал известен после вирусного видео "Любимый зять".

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Краснодаре находящегося в федеральном розыске блогера, подозреваемого в совершении тяжких преступлений.

Щетинин попал в поле зрения правоохранительных органов в апреле минувшего года в анапском селе Цибанобалка, когда для проверки документов к нему обратились двое полицейских. Мужчина стал отстреливаться и ранил сотрудников МВД.

В рамках расследования 44-летний Щетинин был объявлен в федеральный розыск.

Краснодар Алексей Щетинин

Новости
Массовые протесты в Казахстане

Ущерб от беспорядков в Казахстане оценили в $313,6 млн

Источник анонсировал визит главы МИД Великобритании в Москву в феврале

Источник анонсировал визит главы МИД Великобритании в Москву в феврале

Что случилось этой ночью: суббота, 22 января

США не выдали визу космонавту Николаю Чубу

Постпред США при ООН не исключила военное участие Вашингтона в конфликте вокруг Украины

Постпред США при ООН не исключила военное участие Вашингтона в конфликте вокруг Украины

США попросили Россию не раскрывать письменные ответы на инициативы РФ по безопасности

Спикер Палаты представителей США пообещала продвигать законопроект о санкциях против РФ

Спикер Палаты представителей США пообещала продвигать законопроект о санкциях против РФ

Зеленский подписал указы о санкциях против ряда российских предприятий, чиновников и судей

Режим повышенной террористической опасности в Байконуре запланировали отменить 24 января

Режим повышенной террористической опасности в Байконуре запланировали отменить 24 января

ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине

ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });