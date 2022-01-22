Суд арестовал кубанского блогера, подозреваемого в убийстве и разбое

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Краснодара арестовал до 20 февраля жителя Темрюкского района Кубани Алексея Щетинина, который обвиняется в убийстве, серии разбойных нападений и ранении двух полицейских, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Мужчина обвиняется по ч.2 ст.105 (убийство), ч.4 ст.162 (разбой), ч.2 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.

"Установлено, что в 2020 году обвиняемый проник в дом пожилого мужчины в станице Ахтанизовской Темрюкского района и убил его, выстрелив не менее пяти раз. Он похитил имущество, принадлежащее убитому, и скрылся. В апреле 2021 года фигурант, находясь в Анапе, выстрелил и ранил полицейских, которые пытались его задержать. Также мужчина подозревается в совершении краж и незаконном хранении оружия", - уточнили в ведомстве.

Щетинин ранее активно снимался для роликов жены и тещи, которые они публиковали в своих соцсетях. Стал известен после вирусного видео "Любимый зять".

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Краснодаре находящегося в федеральном розыске блогера, подозреваемого в совершении тяжких преступлений.

Щетинин попал в поле зрения правоохранительных органов в апреле минувшего года в анапском селе Цибанобалка, когда для проверки документов к нему обратились двое полицейских. Мужчина стал отстреливаться и ранил сотрудников МВД.

В рамках расследования 44-летний Щетинин был объявлен в федеральный розыск.