Движение по Via Baltica в районе литовско-польской границы парализовано из-за снега

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Движение на 55-километровом участке автострады Via Baltica от Мариямполе до границы Литвы с Польшей парализовано из-за массовых дорожно-транспортных происшествий и сложных метеорологических условий.

В связи с этим как Литва, так и Польша с утра не впускают на свою территорию грузовики и прочий тяжелый транспорт, дорожные службы из-за снежных заносов не могут очистить дороги, заявила BNS представитель полиции Мариямполе по связям с общественностью Ева Шливинскене.

По ее словам, положение осложняется еще и тем, что часть водителей пытается объехать заторы, местами образовались искусственные "третьи" полосы движения, а в связи с продолжением снегопада дорожные службы не могут добраться до места, чтобы почистить дороги.

"Точно по меньшей мере в течение нескольких часов эта ситуация сохранится. Должностные лица стараются регулировать движение, насколько это возможно, пропускать автомобили, но очереди движутся очень медленно", - подчеркнула Шливинскене.

Компания по очистке дорог Keliu prieziura сообщила, что движение парализовано приблизительно на участке в 55 километров на Via Baltica.

Via Baltica - 970-километровый участок европейского маршрута Е67 между Таллином и Варшавой. Обеспечивает автомобильное сообщение между балтийскими странами. Е67 соединяет Хельсинки (Финляндия) и Прагу (Чехия). Длина маршрута - 1,673 тыс. км. Между Хельсинки и Таллином перевозки обеспечивает паромная переправа.