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Лавров заявил о попытках ЕС создать свою сферу влияния на западе Балкан

Лавров заявил о попытках ЕС создать свою сферу влияния на западе Балкан
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Энтони Блинкеном
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Евросоюз пытается создать свою сферу влияния в западных Балканах, "затащив" в свой состав государства региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас на тех же западных Балканах пытаются остающиеся вне Евросоюза и НАТО страны запихать туда всеми правдами и неправдами, отговаривать напрямую от того, чтобы эти страны имели тесные отношения с Россией и Китаем. Это разве не попытка навязать свою зону влияния?" - сказал Лавров на пресс-конференции в Женеве.

По его словам, зоны влияния существуют, прежде всего, благодаря политике колониальных держав. "Мы видим, как эти зоны осваиваются по-прежнему, и, как и новые территории пытаются втянуть в зоны влияния наших западных коллег", - добавил министр.

"Печально, что взрослые люди занимаются таким контекстом, кто круче, у кого больше... Не знаю, чего. Если бы все по-взрослому подумали, как нам жить в современном мире, чтобы он был безопаснее с точки зрения изменений климата, других глобальных угроз... вот чем надо заниматься", - сказал Лавров.

Вместо этого российско-американские предложения сводятся к тому, "как себя чувствует (президент Украины Владимир - ИФ) Зеленский и его режим".

"Мы не претендуем на зоны влияния, но то, что делает НАТО по отношению к Украине, однозначно показывает, что НАТО рассматривает Украину как зону своего влияния", - добавил глава МИД РФ.

Сергей Лавров МИД РФ ЕС Балканы Украина

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