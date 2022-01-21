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В ЕС признали, что у стран Евросоюза есть разногласия по России

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Европейский союз признает различия между отдельными его членами в подходе к диалогу между Западом и Россией по вопросам европейской безопасности, но по ключевым принципам уровень единства ЕС как никогда высок, сказал в пятницу журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

"Очевидно, что по историческим, географическим и другим причинам существует разница в позициях стран ЕС. Она была, есть и будет не только в отношении России, но и Турции, Марокко, Китая и многих других. Россия (в этом смысле) не исключение. Но важно, что до сих пор на протяжении многих лет нам удавалось формулировать общую политику ЕС по России", - заявил он на брифинге на условии анонимности.

Он подчеркнул, что у стран-членов союза есть "обостренное чувство того, что в интересах ЕС", и это позволяет им согласовать основные линии общей политики. В нынешней ситуации как никогда отчетливо проявляется высокий уровень единства членов союза, отметил источник.

По его словам, в предложенных Россией проектах договоров с США и НАТО есть три ключевых пункта, которые ЕС рассматривает как противоречащие основам европейской безопасности после холодной войны.

ЕС не обсуждал в деталях другие предложения, признал источник. Но три ключевых пункта предложений России Соединенным Штатам и НАТО не подлежат обсуждению.

"Любые предложения должны обсуждаться в свете этих принципов, - сказал он. - И мы для себя определили координированную позицию с США, НАТО и действующим председателем ОБСЕ, в русле которой мы действуем ныне".

Собеседник журналистов сообщил, что на данном этапе ЕС сосредоточен на наблюдении за переговорами между США и Россией, но рассчитывает в будущем более четко обозначить собственную позицию.

В повестке дня предстоящего в понедельник министерского заседании Совета ЕС по иностранным делам отношения с Россией и ситуация вокруг Украины займут одно из центральных мест. К европейским министрам по видеосвязи присоединится госсекретарь США Энтони Блинкен.

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