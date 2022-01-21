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Умер комик Луи Андерсон, создавший мультсериал "Жизнь с Луи"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Американский комик и актер Луи Андерсон умер в пятницу в больнице Лас-Вегаса в возрасте 68 лет, сообщает The New York Times.

Известно, что у Андерсона обнаружили лимфому.

Комик родился в 1953 году в городе Сент-Пол (Миннесота), он был десятым из одиннадцати детей в семье. На основе воспоминаний Андерсона о детстве был создан мультипликационный сериал "Жизнь с Луи" (1994-1998 годы).

В 2016 году Андерсон получил премию "Эмми" за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном телесериале "Баскетс".

Луи Андерсон

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