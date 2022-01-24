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Власти Китая примут меры по профилактике окружающей среды во время зимних Олимпийских игр

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Власти Китая разрешили Пекину и провинции Хэбэй принять необходимые меры для ограничения деятельности компаний, загрязняющих окружающую среду, сообщил журналистам представитель министерства экологии и окружающей среды КНР Лю Юбинь.

Эти меры направлены на обеспечение благоприятных погодных условий и качества воздуха во время зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут 4-20 февраля 2022 года.

В то же время, власти будут стремиться минимизировать экономический эффект от принимаемых мер, полностью обеспечат работу компаний, действующих в таких важных секторах, как энергоснабжение или борьба с COVID-19.

Чиновник признал, что условия окружающей среды в преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине "очень неблагоприятны", это в первую очередь касается качества воздуха.

Традиционно Пекин и провинция Хэбэй, на территории которой расположена китайская столица, зимой страдают от смога.

Китай Пекин Олимпиада-2022

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