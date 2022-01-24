МИД Украины назвал поспешным решение США об отъезде семей сотрудников посольства

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - МИД Украины считает преждевременным решение госдепартамента США об отъезде членов семей сотрудников посольства США в Киеве, сообщил представитель ведомства Олег Николенко.

"В министерстве иностранных дел приняли к сведению решение госдепартамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности уехать на добровольной основе. Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения", - сказал Николенко агентству "Интерфакс".

Он пояснил, что кардинальных изменений в ситуации по безопасности в последнее время не произошло, поскольку российская угроза остается постоянной с 2014 года, а скопление российских войск у границы началось еще в апреле прошлого года.

"Решение госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас выедут из Украины. Посольство продолжит полноценно работать. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен", - сообщил Николенко.

По его словам, МИД призывает спокойно относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы путешествий на сайте госдепа. Он обратил внимание на то, что украинцам, которые выезжают за границу, МИД Украины также рекомендует регистрироваться в аналогичной системе "ДРУГ". "Это нормальная международная практика поддержания консульской связи со своими гражданами", - добавил спикер.

Николенко при этом утверждал, что РФ прилагает активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине. "В украинском и международном медиапространстве распространяется большое количество дезинформации, манипуляций и фейков, чтобы посеять панику среди украинцев и иностранцев, испугать бизнес, подорвать экономическую и финансовую стабильность нашего государства. В этой ситуации важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие", - заявил представитель МИД.

По его словам, украинская дипломатия "консолидируют беспрецедентно высокую поддержку Украины со стороны международных партнеров, чтобы сдержать РФ от ее агрессивных действий, обеспечить безопасность украинских граждан и государства". "В этом контексте мы особенно благодарны правительству США за проактивную дипломатическую позицию и укрепление оборонных возможностей Украины, в частности, предоставление новейшего оружия и техники", - сказал Николенко.