Инициативы РФ по безопасности в Европе напомнили Дании о "холодной войне"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в понедельник призвал Россию отозвать свои предложения по гарантиям безопасности в Европе, назвав их неприемлемыми.

"Им (России - ИФ) следует отозвать неприемлемые предложения в отношении того, как изменить порядок в области безопасности Европы", - заявил Кофод перед совещанием глав МИД стран ЕС.

"Эти предложения напоминают нам о самых мрачных днях "холодной войны", - добавил он.

При этом Кофод отметил, что ЕС готов обсуждать тему обеспечения европейской безопасности "в соответствии с принципами и договорами, которым сама Россия привержена в рамках работы ОБСЕ".

Главы МИД стран ЕС на совещании 24 января обсудят состояние европейской безопасности, сосредоточившись на вопросе наращивания Россией военной мощи вокруг Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен присоединится к европейским коллегам по видеосвязи для неформального обмена мнениями о направленных Россией в декабре США и НАТО проектах договоров по гарантиям безопасности.

Сообщалось, что вопросы по санкциям против РФ обсуждаться не будут.