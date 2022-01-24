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Лукашенко раскритиковал "менторский тон" угроз США в адрес Белоруссии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает "менторским тоном" угрозы госдепа США ввести санкции против республики, сообщили в пресс-службе президента.

"Буквально сутки назад до меня довели угрожающую позицию госдепа США. Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите Путину и России, позволите это, то, то - мы введем санкции. Если вы ядерное оружие вернете в Белоруссию, будет то и это. Понимаете, менторский какой-то тон в отношении Белоруссии", - заявил Лукашенко во время встречи с главой Госпогранкомитета страны Анатолием Лаппо.

"Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям. Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. А сегодня они нам угрожают", - добавил он.

Глава погранкомитета Белоруссии сообщил о концентрации 15 тыс. военных в Польше у границ республики. "Никогда на наших границах не было такой концентрации войск сопредельных государств", - заявил Лаппо.

Белоруссия Александр Лукашенко Анатолий Лаппо

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