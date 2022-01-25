Истребитель F-35 потерпел крушение при попытке приземлиться на авианосец ВМС США

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американский истребитель F-35 упал в Южно-Китайском море при попытке совершить посадку на авианосец ВМС США Carl Vinson.

В результате инцидента семь моряков пострадали, сообщает в понедельник пресс-служба американского Тихоокеанского флота на своем сайте.

"F-35 <...> потерпел неудачу при посадке на палубу во время плановой операции авианосца Carl Vinson в Южно-Китайском море 24 января 2022 года. <...> Всего пострадали семь моряков", - говорится в сообщении. Трое из пострадавших доставлены в больницу на Филиппины.

Как сообщается, пилот истребителя катапультировался. Его состояние стабильное, отмечает пресс-служба.