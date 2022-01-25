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Шесть человек погибли в давке у стадиона перед матчем Кубка африканских наций

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли и десятки получили травмы в давке у стадиона, на котором проходил матч 1/8 финала Кубка африканских наций между сборными Камеруна и Коморских островов. Об этом сообщает BBC News.

Футбольные фанаты пытались пробиться к стадиону в одном из районов столицы Камеруна. По словам губернатора центрального региона Камеруна Насери Пола Бийи, жертв может быть больше.

Вместимость стадиона составляет 60 тыс. человек, но из-за ограничений по коронавирусу он не должен был быть заполнен более чем на 80%. Официальные лица матча сообщили, что на них пытались присутствовать около 50 тысяч человек.

Камерун

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