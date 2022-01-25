В Узбекистане, Киргизии и Казахстане начались перебои с электричеством

Алма-Ата осталась без света

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Большая часть потребителей в Алма-Ате оказалась без электроснабжения, передают корреспонденты "Интерфакса" и очевидцы. Также поступают сообщения об отключениях света в других областях Казахстана, в Узбекистане и во всей Киргизии.

В администрации Алма-Аты объяснили журналистам, что "отключение произошло по линии KEGOC ("Казахстанская компания по управлению электрическими сетями").

"Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР (автоматическая частотная загрузка) на подстанциях АЖК", - сказали представитель акимата. - Работы по переподключению начаты".

В Алма-Ате проживает больше 2 млн человек.

Издание Orda.kz сообщило, что отключения электричества произошли в Шымкенте, Таразе, Туркестанской области, а также в Киргизии - в Бишкеке и Оше - и в столице Узбекистана Ташкенте.

Эту информацию подтверждает агентство Kaztag. По его сведениям, без света оказалась почти вся Алма-Ата, а также произошли отключения энергоснабжения в южных областях Казахстана, а также в ряде районов Киргизии и Узбекистана. В частности, в Ташкенте из-за этого встало метро.

Tengrinews сообщает об отключениях в Алма-Атинской, Жамбыльской и Туркестанской областях.

Киргизия

Без электроснабжения осталась вся Киргизия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэнерго республики. Пользователи соцсетей сообщают, что свет отключили в городах Ош, Джалал-Абад, Каракол, а также в Баткенской Чуйской, Таласской областях, перечисляет "Акипресс".

Из-за отключения света аэропорт "Манас" перешел на автономное энергообеспечение, сообщили изданию "24.kg" в пресс-службе предприятия.

"Проблем с приемом рейсов нет. Аэропорт работает штатно, но не в полном режиме. Временно приостановлена регистрация на чартерный рейс Бишкек — Исламабад", — заявили в "Манасе".

"В основном в Киргизии без света остался Бишкек и Чуйская область. Нестабильная подача электричества наблюдается по всем регионам", - сказал "Интерфакс" представитель ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

Сбой там объяснили системным погашением в энергосистеме Центральной Азии из-за сработавшей автоматики.

Узбекистан

Об отключениях в Ташкенте и многих регионах Узбекистана сообщило Минэнерго страны. По его сведениям, сбои начались с 11:00 (9 утра по московскому времени). В ведомстве заверили, что начались работы по устранению неисправности.

Минтранс Узбекистана подтвердил приостановку работы метро. В полиции Ташкента предупредили о сбоях в работе светофоров и возможных пробках. Министерство жилищно-коммунального обслуживания предупредило жителей Ташкента о возможных сбоях в подаче воды и с отоплением.