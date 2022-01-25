Оскароносная студия видеоэффектов DNEG выйдет на биржу через SPAC

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Британская студия визуальных эффектов DNEG выйдет на открытый рынок через слияние со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC) Sports Ventures Acquisition Corp. в рамках сделки объемом $1,6 млрд, пишет The Wall Street Journal.

DNEG, которая получила премии "Оскар" за работу, в частности, над фильмами "Начало" и "Довод", рассматривала возможность проведения традиционного IPO в 2019 году, однако отказалась тогда от своих планов из-за высокой рыночной волатильности.

В рамках сделки со SPAC DNEG привлекает частные инвестиции в акционерный капитал (PIPE) в размере $168 млн от группы инвесторов, включая Novator Capital. Эти средства, а также еще порядка $230 млн, привлеченные SPAC в январе 2021 года, могут быть направлены на развитие бизнеса.

В сентябре прошлого года Novator Capital приобрел 15-процентную долю в DNEG за $250 млн.

У DNEG несколько тысяч сотрудников и офисы по всему миру. Среди последних фильмов, над которыми она работала, - "Матрица: Воскрешение", а также фильм из серии о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Акции Sports Ventures Acquisition прибавляют в цене 1,8% в ходе торгов на бирже Nasdaq во вторник.