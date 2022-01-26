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Питер Гриффитс ушел с должности главы Авиационной администрации Казахстана

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Питер Гриффитс уходит с поста главы АО "Авиационная администрация Казахстана" (ААК) по собственному желанию, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в пресс-службе ААК.

"Согласно поданному заявлению от 7 декабря 2021 года по собственному желанию с 7 февраля 2022 года прекращаются полномочия Питера Гриффитса в должности генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы.

В информации отмечается, что с 7 февраля 2022 года обязанности генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана" будет временно исполнять Линда Орлэди, являющаяся первым заместителем генерального директора, начальником безопасности полетов с декабря 2019 года.

Гриффитс занимал должность генерального директора Авиационной администрации Казахстана с августа 2019 года. Он был назначен для внедрения новой системы регулирования, поддерживающей рост сектора воздушного транспорта Казахстана и обеспечивающей основу для cтановления казахстанской авиационной отрасли мировым игроком.

Казахстан Питер Гриффитс Авиационная администрация Казахстана

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