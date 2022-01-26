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Во Франции в католическом храме задержали мужчину с ножом и Кораном

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Французская полиция задержала вооруженного ножом мужчину, который пришел в католическую базилику в городе Блуа, сообщает газета Le Figaro.

Инцидент произошел во вторник, 25 января, однако журналистам о нем стало известно уже в среду.

Стражи правопорядка обнаружили при обыске задержанного Коран. Мужчина был одет в джеллабу - длинный свободный халат в восточном стиле.

По словам очевидцев, находившихся в тот момент в базилике, мужчина вел себя подозрительно, в частности он постоянно выходил и снова возвращался в здание.

Согласно изданию, задержанному 48 лет, у него двое детей. До этого он уже попадал в поле зрение полиции за незначительные уголовные преступления.

Прокурор Блуа Фредерик Шевалье заявил, что инцидент связан скорее с "психиатрическими проблемами" мужчины, чем с терроризмом.

Франция Блуа

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