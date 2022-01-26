CNN сообщил, что США могут уже в среду направить РФ предложения по безопасности

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Администрация США может уже в среду направить России свои предложения по теме безопасности, сообщает в среду CNN со ссылкой на неназванных представителей американского руководства.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что предоставят ответные предложения в течение этой недели.

Собеседники телеканала подтвердили, что США не собираются публиковать свой ответ России в открытом доступе. "Однако американские официальные лица понимают, что высока вероятность того, что Россия, получив документ, опубликует его", - пишет CNN.