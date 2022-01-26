Чешское агентство ЧТК сообщило о решении передать Украине артиллерийские боеприпасы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Власти Чехии одобрили передачу Украине четырех тысяч артиллерийских боеприпасов, сообщает чешское агентство ЧТК.

Сообщается, что решение принято на заседании правительства страны в среду. По словам министра обороны Чехии Яны Черноховой, которая представила предложение кабинету, этот шаг является важным жестом солидарности.

"Мы давно развиваем сотрудничество с Украиной и поддерживаем ее путь к демократии. У нас есть относительно широкий спектр возможностей, от политической и дипломатической поддержки до конкретных действий, таких как передача боеприпасов, что я считаю важным жестом солидарности", - приводит слова Черноховой чешское агентство.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не планирует подобного вторжения.

В посольстве США в Киеве сообщали, что Штаты поставили Украине около 300 переносных зенитно-ракетных комплексов Javelin и 79 тонн военной американской помощи.

Между тем глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия инициировала обращение к руководству государства с просьбой начать поставки военной продукции самопровозглашенным ДНР и ЛНР.