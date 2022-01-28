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Швеция одобрила проект строительства хранилища ядерных отходов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Правительство Швеции одобрило строительство хранилища ядерных отходов, где радиоактивный мусор с атомных электростанций может безопасно храниться в течение 100 тыс. лет, пишет Deutsche Welle.

Запланированный проект является результатом 40-летних исследований. Отработанное ядерное топливо будет храниться на глубине 500 метров в скальной горной породе в окрестностях атомной электростанции "Форсмарк".

Правительство в Стокгольме планирует отключить от сети последнюю шведскую АЭС в 2040-х годах. Примерно через 70 лет после этого, когда шахта будет заполнена, доступ к хранилищу будет заделан бетонитом, чтобы не допустить проникновения туда воды. Это позволит надежно опечатать шахту на срок в сто тысяч лет, уверены эксперты.

Швеция

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