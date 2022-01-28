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В ЛНР сообщили о размещении техники ВСУ в жилых районах на линии соприкосновения

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики продолжает фиксировать размещение военной техники Вооруженных сил Украины в жилых районах, сообщил представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"Нам продолжает поступать информация о подготовке ВСУ к активной фазе боевых действий. За истекшую неделю нашей разведкой выявлено размещение 19 единиц военной техники в жилых массивах восьми населенных пунктов на подконтрольной ВСУ территории", - сказал Филипоненко в пятницу журналистам.

Он добавил, что, по данным разведки ЛНР, командование и подразделения радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ, дислоцирующиеся на территории Луганской области, переведены на усиленный режим несения дежурства.

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