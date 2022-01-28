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Израиль упростил въезд в страну для привитых российских туристов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российские туристы с прививкой от COVID-19 для посещения Израиля теперь могут пройти серологическое тестирование не только в аэропорту прибытия, но и в России. Об этом сообщил "Интерфаксу" директор департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

"До сегодняшнего дня вакцинированные "Спутником V" или бустером "Спутник Лайт" туристы из России должны были по прибытии в Израиль в аэропорту сдать серологический тест на антитела к коронавирусу. Теперь этот анализ можно сделать перед поездкой в Израиль в России", - сказал он.

Как отметил Шкляр, лаборатории, где можно сделать экспресс-тест, можно посмотреть на сайте Минздрава Израиля.

"Перед поездкой турист должен заполнить декларацию на сайте Минздрава Израиля за 48 часов до вылета. Тест надо пройти ближе к заполнению этой декларации", - уточнил он.

Кроме того, всем туристам перед поездкой нужно сдать ПЦР-тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до вылета.

Израиль разрешил с 9 января 2022 года въезд россиянам, вакцинированным "Спутником V". С момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней, с момента полного курса вакцинации – не более 180 дней. Если турист привит бустерной дозой вакцины ("Спутник Лайт"), то ко дню въезда в Израиль должно пройти 14 или более дней с даты бустера. При этом день вакцинации не засчитывается.

Израиль РФ коронавирус

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