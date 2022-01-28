Столтенберг заявил о готовности НАТО к военному сценарию на Украине

Йенс Столтенберг Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - НАТО будет увеличивать число солдат у границ с РФ в случае агрессивных действий Москвы в отношении Киева, заявил генсек Аьянса Йенс Столтенберг.

"Чем больше агрессии со стороны России мы будем видеть в отношении Украины, тем больше солдат НАТО будет переброшено к восточной части НАТО на территорию членов альянса", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в пятницу.

Столтенберг заявил, что рост числа солдат НАТО на восточных границах альянса произошел после 2014 года. "В Польше и балтийских странах разместили солдат, увеличили наше присутствие в регионе Прибалтики и Черного моря", - заявил он.

НАТО готова к любому варианту развития событий вокруг Украины, в том числе вооруженному конфликту, заявил генсек.

"Мы готовы ко всем вариантам. Мы работаем над тем, чтобы осуществить политическое решение, лучший сценарий, но также готовы к худшему: новому вооруженному конфликту, тому, что Россия вновь будет использовать военные силы против своего соседа, Украины", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО призывает Россию к деэскалации, уменьшению напряжения и политическому диалогу.

"Это лучшее для российского народа, для стран НАТО, для всех нас. Не буду спекулировать о возможностях, но у России есть выбор, Россия может решить не вторгнуться, не использовать военную силу, уважать границы всех наций, всех государств в Европе, и сесть за стол переговоров с НАТО", - добавил генсек альянса.