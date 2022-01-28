WSJ узнала, что санкции США нацелились на крупные российские банки и госдолг

Белый дом, Вашингтон Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Администрация США продолжает работу над перечнем санкций против России, возможные меры могут затронуть крупные банки, госкомпании, а также могут ограничить российский импорт. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские официальные лица.

"По словам сотрудников администрации, финальные решения еще не приняты. Возможные цели для санкций – это, в частности, несколько крупных принадлежащих государству российских банков, таких как ВТБ. Также речь может идти о запрете на новые операции с российским госдолгом и об ограничении экспорта (в Россию - ИФ) продукции из ключевых сфер, к примеру, речь может идти о микроэлектронике", - отмечает газета.

В статье отмечается, что прошлые попытки США решать проблемы на мировой арене принесли неоднозначные результаты. В качестве примера приводятся Иран и КНДР, "сумевшие со временем приспособиться к экономическим эмбарго..., не избежав при этом отрицательных последствий для их экономик и населения".

Кроме того, газета полагает, что на этот раз Россия лучше готова противостоять санкциям, чем во время предыдущего кризиса, вызванного присоединением к ней Крыма.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg сообщало, что в настоящее время не рассматривается всерьез идея санкций в отношении России, затрагивающих доступ к SWIFT или экспорт нефти и газа.

"США и Европейский союз работают над пакетом санкций, который включал бы в себя ограничение возможностей Москвы конвертировать валюту", - передало агентство.

При этом агентство отмечает, что варианты с санкциями в энергетическом секторе и с ограничением доступа к системе SWIFT все же обсуждаются, однако по словам источника, "это (темы этих санкций - ИФ) лишь периодически всплывает в переговорах между администрацией и банками, поскольку они уточняют, насколько возможно применение этой меры".

Также агентство сообщает, что вариант с системой SWIFT считается самой тяжелой мерой, и вызывает большие разногласия среди участников обсуждения разных вариантов санкций против РФ.

Ранее Bloomberg также сообщило, что администрация президента США Джо Байдена провела переговоры с представителями крупнейших банков страны по теме возможных ограничительных мер против России. По данным источника, знакомого с ходом переговоров, в администрации США обеспокоены возможными "побочными эффектами" от санкций, аналогичными тем, какие произошли в 2018 году, когда антироссийские санкции привели к сбоям в глобальных цепочках поставок алюминия.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не планирует подобного вторжения.