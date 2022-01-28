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Светлана Тихановская выдвинута на Нобелевскую премию-2022

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинута на получение Нобелевской премии мира в 2022 году, сообщил ее соратник и представитель Франак Вячорка.

"Норвежские парламентарии Вервик Булестад и Харек Элвесен выдвинули Светлану Тихановскую на получение Нобелевской премии мира в 2022 году за то, что она является символом продолжающейся борьбы белорусских граждан за свою свободу", - написал он на своей странице в твиттере.

Булестад является руководителем местной Христианско-Демократической партии, а Элвесен представляет Консервативную партию Норвегии.

Ранее, в 2021 году, Тихановская также была выдвинута на получение Нобелевской премии, однако, несмотря на достаточно высокие рейтинги, не получила награды.

Белоруссия Светлана Тихановская

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