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ЕС выразил сожаление из-за расширения РФ санкций против представителей Евросоюза

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил о сожалении Евросоюза в связи расширением списка представителей государств-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ.

В РоссииМосква расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФМосква расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФЧитать подробнее

"Европейский союз выражает сожаление по поводу объявленного в пятницу решения российских властей о запрете въезда в Россию неопределенному числу представителей государств-членов и учреждений ЕС", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в пятницу в Брюсселе.

В документе отмечается, что "это решение лишено какого-либо правового обоснования и прозрачности и вызовет соответствующую реакцию".

"Тем самым Россия продолжает подогревать атмосферу напряженности в Европе, вместо того, чтобы способствовать деэскалации", - говорится в заявлении представителя ЕВС.

Ранее в пятницу МИД РФ объявил о расширении списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, объяснив решение "принципом взаимности и паритетности". Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, санкции коснулись руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, представителей силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС, "несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ". Российский МИД не уточнил имен представителей Евросоюза, которые попали под ограничения.

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