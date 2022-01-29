США выразили обеспокоенность ситуацией на киргизско-таджикской границе

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с последними событиями на киргизско-таджикской границе.

"США глубоко обеспокоены из-за возобновившегося насилия на киргизско-таджикской границе. Наши мысли остаются с жертвами, их семьями, и теми, кто был вынужден покинуть свои дома из-за насилия", - написал в твиттере в ночь на субботу представитель госдепа США Нед Прайс.

"Мы призываем к решению пограничных проблем, основываясь на переговорах, и к приверженности мирному сосуществованию", - добавил он.

Пресс-служба киргизской Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности сообщила в субботу, что по состоянию на 29 января обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная.

В четверг вечером обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт. Но обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана, которая продолжалась более пяти часов. Перестрелки шли в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использовала минометы и гранатометы.

По данным Минздрава Киргизии, во время перестрелки ранения получили 12 человек, их состояние оценивается как средней тяжести.

Как сообщалось, позже Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе, а также об отводе в места дислокации дополнительных сил и средств, стянутых к границе.