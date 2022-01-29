Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:36Заразились
на 28.01В России 11 502 657+98 040В мире 369 910 181+3 615 668

США выразили обеспокоенность ситуацией на киргизско-таджикской границе

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с последними событиями на киргизско-таджикской границе.

"США глубоко обеспокоены из-за возобновившегося насилия на киргизско-таджикской границе. Наши мысли остаются с жертвами, их семьями, и теми, кто был вынужден покинуть свои дома из-за насилия", - написал в твиттере в ночь на субботу представитель госдепа США Нед Прайс.

"Мы призываем к решению пограничных проблем, основываясь на переговорах, и к приверженности мирному сосуществованию", - добавил он.

Пресс-служба киргизской Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности сообщила в субботу, что по состоянию на 29 января обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная.

В четверг вечером обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт. Но обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана, которая продолжалась более пяти часов. Перестрелки шли в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использовала минометы и гранатометы.

По данным Минздрава Киргизии, во время перестрелки ранения получили 12 человек, их состояние оценивается как средней тяжести.

Как сообщалось, позже Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе, а также об отводе в места дислокации дополнительных сил и средств, стянутых к границе.

США Киргизия Таджикистан Нед Прайс США

Новости
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 370 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 370 млн

Что случилось этой ночью: суббота, 29 января

Санкции США за Украину будут направлены на снижение промышленного потенциала РФ

Санкции США за Украину будут направлены на снижение промышленного потенциала РФ

Байден объявил о скорой переброске дополнительных войск в Восточную Европу

Байден объявил о скорой переброске дополнительных войск в Восточную Европу

ЕС выразил сожаление из-за расширения РФ санкций против представителей Евросоюза

МИД ФРГ подтвердил, что сотрудник консульства РФ был объявлен персоной нон грата

МИД ФРГ подтвердил, что сотрудник консульства РФ был объявлен персоной нон грата

WSJ узнала, что санкции США нацелились на крупные российские банки и госдолг

WSJ узнала, что санкции США нацелились на крупные российские банки и госдолг

СМИ сообщили, что США пока не обсуждают всерьез отключение РФ от SWIFT

Столтенберг заявил о готовности НАТО к военному сценарию на Украине

Столтенберг заявил о готовности НАТО к военному сценарию на Украине

Молдавия повысила тариф на газ для населения на 38%

Молдавия повысила тариф на газ для населения на 38%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });