В Туркменистане утвердили Дорожную карту по сотрудничеству в области водородной энергии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил Дорожную карту по развитию международного сотрудничества страны в области водородной энергии на 2022-2023 годы.

Соответствующее постановление было подписано президентом 28 января и опубликовано в СМИ республики 29 января.

Среди целей Дорожной карты - развитие международного сотрудничества, направленного на создание экспортно-ориентированной отрасли водородной энергетики Туркменистана, обеспеченной высококвалифицированными специалистами и функционирующей на основе современных технологий.

Туркменский лидер подчеркнул необходимость активного продвижения энергетической дипломатии как неотъемлемого фактора укрепления взаимовыгодного партнёрства в обеспечении глобальной энергобезопасности.

Бердымухамедов также сказал, что приоритетным аспектом является внедрение передовых технологий в сфере альтернативной и, в частности, низкоуглеродной энергетики, что имеет огромное значение в свете актуальных проблем современности, связанных с экологией и климатическими изменениями.

"И здесь открываются широкие перспективы по использованию водорода - топлива будущего, что обусловлено его высокими эксплуатационными и, что особенно важно, экологическими характеристиками", - подчеркнул туркменский лидер.

При этом Бердымухамедов отметил, что нейтральный Туркменистан будет и впредь предпринимать последовательные шаги по стимулированию и наращиванию плодотворного международного сотрудничества в данной области.