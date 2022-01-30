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МИД РФ потребовал от Запада "юридически обязывающих гарантий безопасности"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россия будет добиваться от Запада не просто обещаний, а юридически обязывающих гарантий своей безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Теперь мы знаем, чего стоят слова Запада. Будем добиваться не только заверений, политических обязательств "на бумаге", но и юридически обязывающих гарантий, которые обеспечивали бы безопасность на всем европейском континенте при полном, равноправном учете законных интересов Российской Федерации", - сказал он в эфире программы "Воскресное время" на Первом канале.

По словам министра, "сейчас мы имеем серьезные проблемы ровно потому, что Запад беззаботно и непорядочно поступил по отношению к российским интересам". "Могло быть иначе, но у истории нет сослагательного наклонения. Мы стали мудрее. Говорят, что учатся только на своих ошибках", - подчеркнул Лавров.

МИД РФ Сергей Лавров

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