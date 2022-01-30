В Казахстане задержали подозреваемого в разгроме православного кладбища

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Полицейские задержали подозреваемого в вандализме на православном кладбище в городе Уштобе Алма-Атинской области, сообщило МВД Казахстана.

"В разрушении мест захоронений подозревается 34-летний житель города Уштобе, страдающий психическим расстройством. Причастность задержанного к уголовному правонарушению подтверждается свидетельскими показаниями и результатами экспертиз", - указывается в сообщении МВД.

Установлено, что осквернение захоронений произошло 16 января. По данным полиции, повреждено и разрушено 14 мест захоронений, на которых вырваны металлические оградки, разломаны деревянные и железные кресты, разбросаны надгробные надписи и памятные венки. Фактов краж не было выявлено.

Досудебное расследование по статье 294 Уголовного кодекса Казахстана ("вандализм") продолжается. Подогреваемый госпитализирован в областной психоневрологический диспансер. Следственные мероприятия по факту находятся на особом контроле департамента полиции Алма-Атинской области, говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил главе МВД найти вандалов, разгромивших в Уштобе православное кладбище.