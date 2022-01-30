Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:33Заразились
на 30.01В России 11 737 007+121 228В мире 372 553 400+2 597 538

В Казахстане задержали подозреваемого в разгроме православного кладбища

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Полицейские задержали подозреваемого в вандализме на православном кладбище в городе Уштобе Алма-Атинской области, сообщило МВД Казахстана.

"В разрушении мест захоронений подозревается 34-летний житель города Уштобе, страдающий психическим расстройством. Причастность задержанного к уголовному правонарушению подтверждается свидетельскими показаниями и результатами экспертиз", - указывается в сообщении МВД.

Установлено, что осквернение захоронений произошло 16 января. По данным полиции, повреждено и разрушено 14 мест захоронений, на которых вырваны металлические оградки, разломаны деревянные и железные кресты, разбросаны надгробные надписи и памятные венки. Фактов краж не было выявлено.

Досудебное расследование по статье 294 Уголовного кодекса Казахстана ("вандализм") продолжается. Подогреваемый госпитализирован в областной психоневрологический диспансер. Следственные мероприятия по факту находятся на особом контроле департамента полиции Алма-Атинской области, говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил главе МВД найти вандалов, разгромивших в Уштобе православное кладбище.

Казахстан

Новости

МИД Великобритании сообщил о планах расширить санкции против РФ

Лавров заявил, что возможное вступление Украины в НАТО подорвет отношения РФ и Запада

Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 372,5 млн человек

Трамп в случае победы на следующих выборах обещал помиловать участников штурма Капитолия

Трамп в случае победы на следующих выборах обещал помиловать участников штурма Капитолия

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 января

Тысячи людей на Восточном побережье США остались без электричества из-за снежного шторма

Тысячи людей на Восточном побережье США остались без электричества из-за снежного шторма

КНДР запустила еще один неопознанный снаряд в сторону Восточного моря

Великобритания активизирует дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса

Пандемия коронавируса

В Оттаве прошли протесты против антиковидных ограничений

В Оттаве прошли протесты против антиковидных ограничений

В Эстонии тысячи домов остались без электричества из-за шторма

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });