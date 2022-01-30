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Глава Азербайджана назвал свои отношения с Путиным дружескими и партнерскими

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценивает взаимодействие с российским коллегой Владимиром Путиным.

"С президентом РФ мы встречаемся довольно часто и в России, и в Азербайджане. Поэтому наше общение и встречи дают очень позитивный импульс развитию нашего взаимодействия, и политическое взаимодействие находится на очень высоком уровне", - заявил Алиев журналисту Михаилу Гусману в передаче "Формула власти", показанной в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24".

Алиев отметил, что тесно взаимодействует с Путиным в вопросах сотрудничества в гуманитарной сфере. "Думаю, что оно является образцом сотрудничества между соседями. И в России очень высоко ценят, что более 330 школ с обучением на русском языке в Азербайджане существует, и филиалы ведущих российских вузов, и достаточно насыщенная культурная программа", - отметил он.

"Мы находимся в постоянном контакте и работаем, как близкие друзья и партнеры", - добавил глава азербайджанского государства.

Азербайджан Россия Владимир Путин Ильхам Алиев

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