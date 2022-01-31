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Правящая Социалистическая партия Португалии одержала победу на выборах в парламент

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - На прошедших в воскресенье в Португалии парламентских выборах победила правящая Социалистическая партия, сообщают СМИ.

По данным МВД страны, по итогам подсчета 99% голосов избирателей социалисты получают в Ассамблее Республики (парламенте) 117 мест из 230 при необходимом для большинства минимуме в 116 мест.

В этом случае социалистам не потребоваться создавать коалицию с более мелкими партиями, а их лидер Антониу Кошта сохранит за собой пост премьер-министра.

Португалия Антониу Кошта

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