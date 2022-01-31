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В ДНР сообщили о возможной гибели нескольких десятков пленных сторонников

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Более 60 плененных сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики могут быть мертвы, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"У нас есть основания предполагать, что удерживаемых, о которых Украина не предоставляет информацию, уже нет в живых", - говорится в заявлении Морозовой, распространенном в понедельник пресс-службой омбудсмена ДНР.

По данным аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, "в список граждан, которых республика разыскивает на территории Украины, включены 94 человека". "Более 60 из них были задержаны еще в начале конфликта, однако с 2015 года Украина не отвечает на запросы, касающиеся их статуса и местонахождения", - заявили в пресс-службе омбудсмена.

ДНР Дарья Морозова Украина

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