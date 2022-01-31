Из-за похолодания во Флориде с деревьев начали падать замерзшие игуаны

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Во Флориде из-за заморозков игуаны начали впадать в оцепенение и падать с деревьев на землю, сообщает BBC News.

I think the iguanas are fed up with this cold in Florida. Near freezing temperatures led to many falling right out of the trees they call home, this morning.



📸 Cathy Butler

📌 Dreher Park pic.twitter.com/usSk6vXNQu — Zach Covey (@ZachCoveyTV) January 30, 2022

В штате в выходные началось редкое для этих широт похолодание. По данным Национальной метеослужбы США, утром в воскресенье на юге полуострова температура опускалась до минус четырех градусов.

Холоднокровные игуаны при такой температуре замерзают, процесс обмена веществ у них замедляется, у них наступает состояние, близкое к параличу. Если в этот момент они находятся на ветке, они падают на землю. Пока они лежат, они остаются живы, дышат, основные функции организма у них не нарушаются. Метеорологи предупредили жителей штата об этой особенности игуан и призвали к осторожности, чтобы не попасть под падающую ящерицу.

С потеплением ящерицы отогреваются и возобновляют нормальный образ жизни, объяснили ВВС опрошенные зоологи.