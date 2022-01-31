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Dolce & Gabbana отказался от использования меха

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Итальянский модный дом Dolce & Gabbana объявил о решении уже в 2022 году отказаться от использования натурального меха, сообщает в понедельник итальянский журнал Vogue.

Как заявил директор по коммуникациям и маркетингу Dolce & Gabbana Феделе Усаи, модный дом не только будет внедрять инновационные материалы и технологии экологичного производства, но и сохранять рабочие места, продолжая сотрудничество с мастерами по выделке меха. Тех специалистов, которые работали с натуральным мехом, будут привлекать к созданию одежды и аксессуаров с использованием искусственных заменителей.

Ранее от использования натурального меха при создании новых коллекций отказались модные дома Armani, Gucci, Prada, Versace.

Dolce & Gabbana

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