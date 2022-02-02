Ракета SpaceX стартовала на орбиту с гигантским разведывательным спутником США

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно стартовала на орбиту с секретным спутником NROL-87 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компания-оператор SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен в 12:27 по Тихоокеанскому времени США (23:27 по Москве) со стартового комплекса SLC-4E на базе Ванденберг Космических сил США.

О целях, орбите, размере и других характеристиках американского спутника NROL-87, вес которого достигает восьми тонн, официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены. По имеющимся данным, он предназначен для радиоэлектронной разведки.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 через примерно восемь минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на площадку космодрома.