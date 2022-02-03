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От отравления кокаином в Аргентине погибли 12 человек

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - По данным властей, разбавленный другим веществом кокаин стал причиной гибели по меньшей мере 12 человек и госпитализации 50 человек в провинциях Буэнос-Айреса. Об этом сообщает сообщает BBC News.

Пострадавшие прибыли из Херлингема, Трес-де-Фебреро и Сан-Мартина столичного региона и были доставлены в местные больницы.

Следователи полагают, что в наркотик было подмешано токсичное вещество. Министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Серхио Берни призвал всех, кто купили кокаин за последние 24 часа, выбросить его.

По предварительным данным, дозы кокаина были куплены у одного поставщика в Трес де Фебреро. После инцидента там начались рейды. Следователи ожидают результатов экспертиз, чтобы сравнить наркотики, изъятые в ходе рейдов, с теми, которые употребляли жертвы.

Аргентина Буэнос-Айрес

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