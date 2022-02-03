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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:04Заразились
на 02.02В России 12 128 796+141 883В мире 384 701 043+3 017 183

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 384,7 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 384,7 млн человек
Фото: Anindito Mukherjee/Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга достигло 384 701 043, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 699 993 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 75 680 487 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 894 316.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 41 645 128, а число умерших от последствий заражения вирусом - 498 053.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 25 820 745 человек, из них скончались 629 301.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 733,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 747 человек, Индии - 356, Бразилии - 2 927.

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