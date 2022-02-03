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Британские истребители в очередной раз экстренно поднимались в воздух из-за самолетов РФ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Два британских истребителя дежурных сил Typhoon ("Тайфун") в четверг экстренно поднимались в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии для идентификации и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, приближавшихся к Соединенному Королевству, сообщили Королевские ВВС.

"Истребители постоянной готовности Typhoon с авиабазы Лоссимут вместе с заправщиком Voyager с авиабазы Брайз Нортон сегодня вылетали навстречу самолетам, приближающимся к зоне интересов Великобритании", - говорится сообщении.

"Мы перехватили и сопроводили два российских самолета Ту-95", - отметили британские военные.

Истребители постоянной готовности Typhoon с авиабазы Лоссимут вместе с заправщиком Voyager с авиабазы Брайз Нортон вылетали навстречу самолетам, приближающимся к зоне интересов Великобритании, сообщили ранее Королевские ВВС.

На севере Великобритании также были зафиксированы полеты двух самолетов дальнего радиолокационного наблюдения и управления E-3C Sentry AWACS.

Это уже второй экстренный вылет британских истребителей за два дня.

Как сообщало в четверг Минобороны РФ, накануне британские истребители поднимались в воздух из-за двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС, которые выполнили полет над Баренцевым, Норвежским морями и северо-востоком Атлантики.

"На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании", - заявили в Минобороны РФ.

По словам российских военных, два российских стратегических самолета выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной части Атлантического океана. Их сопровождали истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 Северного флота РФ.

"В ходе полета экипажи самолетов Ту-95 отработали дозаправку топливом в воздухе. Продолжительность полета составила около 15 часов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

2 февраля Минобороны РФ сообщило также, что истребители ВВС Норвегии и Великобритании поднимались в воздух из-за полета двух российских дальних противолодочных самолётов Ту-142 на учения на северо-восток Атлантики. По словам российских военных, полёт российских Ту-142 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана.

Великобритания

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