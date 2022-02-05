Посол РФ заявил, что в Никарагуа не планируют разворачивать военную инфраструктуру

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В настоящее время речи о развертывании российской военной инфраструктуры в Никарагуа не идет, однако при необходимости стороны могут принять дополнительные решения в этой сфере, заявил "Интерфаксу" посол РФ в Манагуа Александр Хохоликов.

"Сейчас речи о развертывании российской военной инфраструктуры в Никарагуа не идет. Эта страна и ранее была способна принимать наши военные корабли и самолеты на своей территории на законных основаниях. Тем не менее, в случае необходимости обе стороны могут принять дополнительные решения, отвечающие их национальным интересам. Это их суверенное право", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Так он, в частности, прокомментировал сообщения СМИ о возможности появления в некоторых латиноамериканских странах, включая Никарагуа, военной инфраструктуры РФ.

"Россию и Никарагуа связывают отношения стратегического партнерства. Это значит, что мы в комплексе развиваем разноплановые связи, в том числе в военной области. На сегодняшний день создана прочная договорно-правовая база, включающая в себя около десятка двусторонних соглашений по линии военных ведомств", - отметил Хохоликов.

Он заявил, что документы предусматривают укрепление и развитие сотрудничества для обеспечения боеспособности никарагуанской армии. "Однако сразу отмечу, что наше взаимодействие в военно-технической области не имеет направленности против третьих стран", - пояснил посол РФ.