Генсек ООН призвал Китай допустить в Синьцзян главу структуры ООН по правам человека

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил китайским лидерам, что он ожидает, что власти КНР позволят верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет посетить Китай, в том числе в Синьцзян-Уйгурский автономный район, говорится в сообщении организации.

Гутерриш встретился в Пекине, куда прибыл на открытие Олимпиады, с председателем КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел Китая Ван И.

"Генеральный секретарь ... выразил надежду, что контакты между управлением верховного комиссара по правам человека и китайскими властями позволят обеспечить заслуживающий доверия визит комиссара в Китай, включая Синьцзян", - говорится в сообщении ООН о встречах Гутерриша.

Офис Бачелет в Женеве заявил в прошлом месяце, что ведутся переговоры о возможной поездке чиновника в Синьцзян в первой половине года.

Ряд западных стран обвиняют Китай в широкомасштабных злоупотреблениях и нарушениях прав человека в отношении уйгуров и других групп меньшинств Синьцзяна, включая пытки и принудительный труд. Пекин решительно отвергает эти обвинения.