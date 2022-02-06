AP заявило о росте недоверия к заявлениям властей США из-за лжи и ошибок

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Отсутствие прозрачности в вопросах, касающихся разведывательной сферы и военных дел, в частности относительно утверждений американской стороны о подготовке РФ некой провокации на Украине, привело к падению доверия к властям США. Об этом сообщает в субботу агентство Associated Press.

AP привело в пример случай, когда на этой неделе журналисты попросили администрацию Джо Байдена предъявить доказательства утверждений относительно событий, касающихся национальной безопасности, и получили ответ: "Вы должны нам поверить". В Белом доме предположили, что журналисты, задающие подобный вопрос, "покупаются на иностранную пропаганду".

"Отсутствие прозрачности уменьшило и без того почти исчерпанный кредит доверия к Вашингтону, этот важнейший ресурс истощился за десятилетия из-за случаев, когда имели место ложь, фальсификации и ошибки по самым разным вопросам", - говорится в публикации.

Политики регулярно обещали восстановить доверие к Вашингтону, но оно остается "дефицитным товаром" со времен войны во Вьетнаме, пишет AP.

Согласно опросу CNN/SSRS, проведенному в декабре, только 34% американцев заявили, что Байден "лидер, которому вы можете доверять". Еще 66% заявили, что у них "есть некоторые сомнения и оговорки".