До десяти увеличилось число жертв мощного циклона на Мадагаскаре

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Не менее десяти человек погибли в результате мощного тропического циклона "Бацирай", обрушившегося в ночь на воскресенье на Мадагаскар, около 50 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщает "Би-би-си".

Как отмечается, циклон принес на остров проливной дождь и порывы ветра до 235 км/ч, из-за ветра образовались высокие волны. Несколько прибрежных деревень были почти полностью уничтожены стихией.

По данным национальной метеорологической службы, в настоящее время циклон ослаб.

Несколько недель назад, 22 января, на остров обрушился шторм "Ана", в результате которого погибли 55 человек, свои дома были вынуждены покинуть 130 тысяч человек. "Бацирай" еще больше усугубил непростую ситуацию, в которой оказались жители Мадагаскара после предыдущего шторма.