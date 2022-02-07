США отправили в Польшу еще один самолет с десантниками

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Очередной американский военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III с подразделениями 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в понедельник прибыл в Польшу, следует из данных западных авиационных ресурсов.

Самолет вылетел с базы Форт-Брегг (штат Северная Каролина). Он приземлился в аэропорту польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной. По решению Вашингтона, там будет размещено в общей сложности 1,7 тыс. американских десантников в составе бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее в понедельник в аэропорту Жешув-Ясенка совершил посадку еще один C-17A Globemaster III, который прибыл с грузом с авиабазы под городом Довер (штат Делавэр).

В понедельник ожидается прибытие в Польшу еще одного самолета с американскими десантниками. Он уже вылетел из Форт-Брегга.

По сообщению Командования Армии США в Европе, передовая группа американских десантников прибыла в Польшу еще в воскресенье. Военно-транспортный самолет доставил в Жешув командира 82-й дивизии генерала Кристофера Донахью, несколько десятков военнослужащих и военную технику.

На прошлой неделе на авиабазу в Висбадене в Германии уже прибыли военнослужащие оперативной штабной группы 18-го воздушно-десантного корпуса, в состав которой входит 82-я дивизия.

В минувшую среду, выступая на брифинге, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что командование вооруженных сил США в связи с обстановкой вокруг Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в ФРГ, Польшу и Румынию.

При этом он подчеркнул, что "эти войска не будут воевать на Украине. Они должны будут обеспечить надежную оборону союзников по НАТО".

Всего около 3 тыс. американских военнослужащих будут переброшены в Европу или передислоцированы на ее территории в рамках мер по укреплению безопасности союзников, сообщил он.